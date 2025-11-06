AccueilMercato Football

Hakimi remplacé : Le transfert surprise au PSG !

Hakimi remplacé : Le transfert surprise au PSG !
Arthur Montagne -
Journaliste
Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mardi soir lors du choc contre le Bayern Munich, le PSG a perdu Achraf Hakimi, sévèrement taclé par Luis Diaz, expulsé. L'international marocain pourrait manquer environ huit semaines de compétition, ce qui donnerait l'idée au club de la capitale de se renforcer cet hiver. La piste menant à Eric Garcia aurait donc été activée.

Depuis le début de la saison, le PSG est confronté à une hécatombe et les blessures s'enchaînent. Face au Bayern Munich mardi soir, la tendance s'est confirmée puisque les Parisiens ont perdu pour plusieurs semaines Nuno Mendes, Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé. Une situation qui pousse le PSG à envisager un recrutement cet hiver.

Le PSG s'active pour Eric Garcia

Dans cette optique, le PSG cherchera notamment un défenseur polyvalent capable d'évoluer dans le couloir droit. Et selon les informations de L'EQUIPE, le club de la capitale s'intéresse notamment à Eric Garcia dont le contrat au FC Barcelone s'achève en juin prochain.

Un profil polyvalent comme Luis Enrique les adore

Un profil que Luis Enrique apprécierait grandement. Et pour cause, Eric Garcia est très polyvalent. Bien que sa position préférentielle soit dans l'axe de la défense, l'international espagnol (19 sélections) peut également évoluer dans le couloir droit, voire au milieu de terrain. Reste désormais à savoir si le PSG passera à l'action dès cet hiver ou attendra l'été prochain, lorsque le contrat d'Eric Garcia sera arrivé à échéance.

Articles liés