Hakimi remplacé : Le transfert surprise au PSG !

Mardi soir lors du choc contre le Bayern Munich, le PSG a perdu Achraf Hakimi, sévèrement taclé par Luis Diaz, expulsé. L'international marocain pourrait manquer environ huit semaines de compétition, ce qui donnerait l'idée au club de la capitale de se renforcer cet hiver. La piste menant à Eric Garcia aurait donc été activée.

Depuis le début de la saison, le PSG est confronté à une hécatombe et les blessures s'enchaînent. Face au Bayern Munich mardi soir, la tendance s'est confirmée puisque les Parisiens ont perdu pour plusieurs semaines Nuno Mendes, Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé. Une situation qui pousse le PSG à envisager un recrutement cet hiver.

Le PSG s'active pour Eric Garcia Dans cette optique, le PSG cherchera notamment un défenseur polyvalent capable d'évoluer dans le couloir droit. Et selon les informations de L'EQUIPE, le club de la capitale s'intéresse notamment à Eric Garcia dont le contrat au FC Barcelone s'achève en juin prochain.