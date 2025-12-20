Guerre au PSG : La grande décision dans le vestiaire !

Axel Cornic

Seulement quelques mois après son arrivée en provenance du LOSC, Lucas Chevalier est déjà pointé du doigt au Paris Saint-Germain. Et ce ne sont pas les récentes prestations de Matveï Safonov qui vont rassurer l’international français, plus que jamais en danger.

Après des années de débats, Gianluigi Donnarumma semblait enfin faire l’unanimité dans les cages du PSG. Mais l’Italien n’est déjà plus là, puisqu’il a été poussé vers la sortie et remplacé par Lucas Chevalier, qui ne semble toutefois pas convaincre.

Safonov ou Chevalier pour le PSG ? Les prestations de l’ancien prodige du LOSC font en effet énormément parler. Certains observateurs assurent que Chevalier a couté des points au PSG lors de la première partie de saison et un changement est réclamé. Car pour ne rien arranger, Matveï Safonov réalise d’excellentes choses à Paris et pourrait bien créer la surprise.