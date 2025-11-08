Messi avec Yamal, l'annonce choc en Espagne !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2021, Lionel Messi n'a pas réussi à trouver un accord contractuel avec la direction du FC Barcelone. Par conséquent, la Pulga s'est engagée librement et gratuitement en faveur du PSG. Alors que Leo Messi n'a jamais eu d'hommage digne de ce nom au Camp Nou, Joan Laporta aimerait y remédier à la fin de l'année 2026.

Arrivé au FC Barcelone lors de l'été 2000, Lionel Messi a fait ses valises il y a quatre ans. Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin 2021, la Pulga a négocié pendant de longs mois avec la direction du Barça pour prolonger. Toutefois, les deux parties n'ont jamais réussi à trouver un accord financier.

Lionel Messi va rejouer au Camp Nou ? Pour poursuivre sa carrière, Lionel Messi a migré vers Paris, s'engageant librement et gratuitement en faveur du PSG. Et après avoir passé deux années dans la capitale française, le vétéran argentin de 38 ans s'est exilé en MLS, du côté de l'Inter Miami.