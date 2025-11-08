Zidane en Algérie : L'accord qui change tout !

Il y a quelques mois, Luca Zidane, le fils de l'illustre champion français, a réussi à obtenir la nationalité algérienne afin de faire ses premiers pas en sélection. Le gardien actuel de Grenade, en deuxième division espagnole, a ainsi disputé son premier match face à l'Ouganda le 14 octobre et il risque de devoir laisser son club assez souvent au cours des prochains mois. Un casse-tête pour Grenade.
Formé au Real Madrid où son papa a joué, Luca Zidane y a même débuté sa carrière professionnelle, disputant 2 rencontres. Ces dernières années, il a plutôt foulé les terrains de la deuxième division espagnole comme à Grenade où il évolue depuis 2024. A la recherche d'un gardien, l'équipe d'Algérie a fini par faire appel à lui en vue de la CAN. Vladimir Petkovic, le sélectionneur, semble compter sur lui, ce qui signifie que Grenade va devoir se passer de Luca Zidane assez souvent.
Luca Zidane va représenter l'Algérie
Comme le rapporte AS, l'engagement de Luca Zidane avec l'Equipe d'Algérie risque d'avoir de grosses conséquences pour Grenade. Le club, auteur d'un début de saison difficile puisqu'il ne pointe qu'à la 20ème place après 12 journées, va voir son gardien s'absenter lors de nombreuses rencontres. En effet, Vladimir Petkovic compte sur son nouveau joueur pour les prochaines échéances, à commencer par la Coupe des Nations arabes en décembre. Ensuite, il y aura ensuite la Coupe d'Afrique des Nations, ce qui porterait son absence à environ 2 mois.
Luca Zidane avec l'Algérie, Grenade en difficulté
La semaine prochaine, Grenade affronte le Racing Santander, leader de la Liga Adelante et cette rencontre se fera sans Luca Zidane qui a été encore convoqué pour la trêve. Le club espagnol se réjouit toutefois que Ander Astralaga n'ait pas été convoqué avec les Espoirs espagnols mais cette situation a totalement pris de court les dirigeants. Le prochain mercato devrait avoir le recrutement d'un gardien.