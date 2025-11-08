Zidane en Algérie : L'accord qui change tout !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Il y a quelques mois, Luca Zidane, le fils de l'illustre champion français, a réussi à obtenir la nationalité algérienne afin de faire ses premiers pas en sélection. Le gardien actuel de Grenade, en deuxième division espagnole, a ainsi disputé son premier match face à l'Ouganda le 14 octobre et il risque de devoir laisser son club assez souvent au cours des prochains mois. Un casse-tête pour Grenade.

Formé au Real Madrid où son papa a joué, Luca Zidane y a même débuté sa carrière professionnelle, disputant 2 rencontres. Ces dernières années, il a plutôt foulé les terrains de la deuxième division espagnole comme à Grenade où il évolue depuis 2024. A la recherche d'un gardien, l'équipe d'Algérie a fini par faire appel à lui en vue de la CAN. Vladimir Petkovic, le sélectionneur, semble compter sur lui, ce qui signifie que Grenade va devoir se passer de Luca Zidane assez souvent.

Luca Zidane va représenter l'Algérie Comme le rapporte AS, l'engagement de Luca Zidane avec l'Equipe d'Algérie risque d'avoir de grosses conséquences pour Grenade. Le club, auteur d'un début de saison difficile puisqu'il ne pointe qu'à la 20ème place après 12 journées, va voir son gardien s'absenter lors de nombreuses rencontres. En effet, Vladimir Petkovic compte sur son nouveau joueur pour les prochaines échéances, à commencer par la Coupe des Nations arabes en décembre. Ensuite, il y aura ensuite la Coupe d'Afrique des Nations, ce qui porterait son absence à environ 2 mois.