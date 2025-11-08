Une star du PSG n’en peut plus, c’est la fin

Alexis Brunet

Dimanche soir, le PSG se déplace à Lyon pour le choc de clôture de la douzième journée de Ligue 1. Confronté à de nombreuses blessures, Luis Enrique va devoir faire quelques changements dans son effectif. Très utilisé depuis le début de la saison et donc très fatigué, Vitinha devrait lui commencer sur le banc.

Après sa défaite face au Bayern Munich, le PSG se rend sur la pelouse de l’OL dimanche soir. Pour l’occasion, les Parisiens se déplaceront sans Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Achraf Hakimi et Nuno Mendes, tous blessés actuellement. Luis Enrique va donc devoir trouver des solutions pour constituer son onze de départ.

Vitinha devrait débuter sur le banc Luis Enrique va devoir faire avec ces nombreuses blessures, mais également la fatigue de certaines de ses stars. Très utilisé depuis le début de la saison et donc forcément très fatigué, Vitinha devrait commencer sur le banc dimanche soir, d’après les informations du Parisien. Les retours à la compétition de Fabian Ruiz et de Joao Neves vont permettre à l’ancien milieu de terrain du FC Porto de souffler un peu.