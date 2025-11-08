Messi - Yamal : Le Qatar signe un coup XXL pour 2026 !

Amadou Diawara

D'après la presse espagnole, la FIFA a validé la date et le lieu de la Finalissima entre l'Espagne de Lamine Yamal et l'Argentine de Lionel Messi. En effet, le champion d'Europe en titre et le vainqueur de la Copa America ont rendez-vous le vendredi 27 mars 2026 au stade Lusail de Doha au Qatar.

Lamine Yamal et Lionel Messi ont rendez-vous en 2026. En effet, les deux superstars de la planète football vont s'affronter lors de la Finalissima. La rencontre opposant le champion d'Europe des Nations en titre et le vainqueur de la Copa America.

La Finalissima aura lieu le 27 mars 2026 au Qatar D'après les indiscrétions de Marca, la FIFA a validé la date et le lieu de la Finalissima. L'Espagne de Lamine Yamal va se frotter à l'Argentine de Lionel Messi le vendredi 27 mars 2026 au stade Lusail de Doha, au Qatar.