Nouvelle star au PSG : Un entraîneur appelé en urgence !

En fin de contrat, Dayot Upamecano a de sérieux prétendants, notamment le PSG et le Real Madrid, mais le Bayern Munich n’a pas encore jeté l'éponge. Les dirigeants bavarois ont encore l’espoir de prolonger l’international français et dans cette optique, font appel à leur entraîneur, Vincent Kompany, pour le convaincre de rester.
En raison de sa situation contractuelle, Dayot Upamecano (27 ans) est une cible de choix. L’international français (34 sélections) est entré dans la dernière année de son contrat au Bayern Munich et le Real Madrid, ainsi que le PSG, espèrent bien réussir à s’attacher ses services s’il décide de ne pas prolonger, alors qu’Ibrahima Konaté (26 ans), dans la même situation à Liverpool, est une autre option pour les deux clubs.
Le PSG à la lutte avec le Real Madrid pour Konaté et Upamecano
« Le Real Madrid a d'autres options, notamment Konaté de Liverpool. Le Real Madrid va donc recruter un défenseur cet été. C'est son intention, mais pour l'instant, rien n'est encore fait ni convenu avec Upamecano. Nous devons attendre et suivre la situation, car le Bayern est toujours très impliqué dans les discussions, et il y a d'autres clubs, comme le PSG et d'autres encore », a expliqué Fabrizio Romano, dans une vidéo diffusée sur YouTube.
« Le Bayern fait appel à Vincent Kompany pour tenter de convaincre Upamecano »
Toutefois, en ce qui concerne Dayot Upamecano, le Bayern Munich n’a pas dit son dernier mot et compte sur Vincent Kompany pour faire pencher la balance en sa faveur : « Le Bayern a eu une nouvelle réunion avec ses agents le mois dernier, au cours des trois dernières semaines, et il y aura d'autres réunions avec les agents d'Upamecano. Le Bayern se bat donc toujours pour garder Upamecano au club. Le Bayern fait appel à l'entraîneur, Vincent Kompany, qui a désormais beaucoup de pouvoir en interne et auprès des joueurs, pour tenter de convaincre Upamecano. Le Bayern fait donc pression pour prolonger son contrat. Le Bayern est toujours en pourparlers. Il n'abandonne pas, ce qui signifie que rien n'a été convenu avec le Real Madrid. »