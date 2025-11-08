Nouvelle star au PSG : Un entraîneur appelé en urgence !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En fin de contrat, Dayot Upamecano a de sérieux prétendants, notamment le PSG et le Real Madrid, mais le Bayern Munich n’a pas encore jeté l'éponge. Les dirigeants bavarois ont encore l’espoir de prolonger l’international français et dans cette optique, font appel à leur entraîneur, Vincent Kompany, pour le convaincre de rester.

En raison de sa situation contractuelle, Dayot Upamecano (27 ans) est une cible de choix. L’international français (34 sélections) est entré dans la dernière année de son contrat au Bayern Munich et le Real Madrid, ainsi que le PSG, espèrent bien réussir à s’attacher ses services s’il décide de ne pas prolonger, alors qu’Ibrahima Konaté (26 ans), dans la même situation à Liverpool, est une autre option pour les deux clubs.

Le PSG à la lutte avec le Real Madrid pour Konaté et Upamecano « Le Real Madrid a d'autres options, notamment Konaté de Liverpool. Le Real Madrid va donc recruter un défenseur cet été. C'est son intention, mais pour l'instant, rien n'est encore fait ni convenu avec Upamecano. Nous devons attendre et suivre la situation, car le Bayern est toujours très impliqué dans les discussions, et il y a d'autres clubs, comme le PSG et d'autres encore », a expliqué Fabrizio Romano, dans une vidéo diffusée sur YouTube.