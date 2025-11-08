OM - Transfert à 15M€ : Un gros clash éclate !

Axel Cornic

Le mercato hivernal va débuter dans un peu moins de deux mois et l’Olympique de Marseille se prépare, avec plusieurs pistes annoncées à l’étranger. Cela semble être le cas de Brooke Norton-Cuffy, latéral droit anglais du Genoa, qui pourrait bien être l’une des grandes attractions du mois de janvier.

On annonçait un été assez calme du côté de Marseille. C'est pourtant tout l’inverse qui s’est passé, avec une douzaine de recrues qui a débarqué à l’OM, de Facundo Medina à Benjamin Pavard. Un travail qui pourrait se poursuivre lors du mercato hivernal, avec Medhi Benatia et Pablo Longoria qui aurait déjà quelques objectifs.

L’OM regarde en Serie A Plusieurs médias en Italie ont notamment parlé de Brooke Norton-Cuffy, ancien prodige du centre de formation d’Arsenal. Recruté en aout 2024, le latéral droit est l’une des seules satisfactions de cette première partie de saison du côté du Genoa, actuellement 18e de Serie A. Il est également le seul à avoir disputé l’intégralité des onze dernières rencontres possibles, toutes compétitions confondues.