Transfert refusé à l’OM : La grosse colère de Benatia !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

De retour dans le groupe ce samedi face à Brest pour la première fois depuis fin août, Neal Maupay devait partir cet été. C’était en tout cas la volonté de l’OM, qui a tout fait pour lui trouver une porte de sortie, mais l’attaquant âgé de 29 ans a fait le choix de rester, ce qui n’a pas plu à Medhi Benatia.

Plus convoqué par Roberto De Zerbi depuis la réception du Paris FC (5-2) le 23 août dernier, Neal Maupay devrait de nouveau l’être ce samedi contre Brest. L’OM ne comptait pas sur l’attaquant âgé de 29 ans cette saison et voulait s’en séparer l’été dernier, lui cherchant plusieurs portes de sortie à l’étranger.

Maupay a tout refusé l'été dernier Comme indiqué par L’Équipe, les dirigeants marseillais ont essayé de le placer à Sassuolo, à Valence, au FC Séville, à Getafe et à Anderlecht. Toutefois, Neal Maupay ne voulait pas qu’on lui force la main et a décidé de rester à l’OM, laissant entendre qu’il pourrait même aller jusqu’au bout de son contrat, en juin 2028.