OM : De Zerbi annonce son départ en direct !

Trois jours après sa défaite en Ligue des champions face à l’Atalanta (0-1), l’OM a enchaîné une deuxième victoire consécutive en Ligue 1, qui lui a permis de prendre provisoirement la tête du classement. Une rencontre après laquelle Roberto De Zerbi est directement parti passer quelques jours en Italie, mais avec déjà la tête au déplacement à Nice.

Après avoir enchaîné sept matchs depuis la fin de la trêve internationale d’octobre, les joueurs de l’OM qui ne sont pas convoqués en sélection ont droit à quelques jours de repos. Roberto De Zerbi a donné rendez-vous mardi à ses joueurs qui se sont imposés lors de la réception de Brest (3-0) samedi, pour le compte de la 12e journée de Ligue 1.

De Zerbi va passer quelques jours en Italie Un succès qui a permis à l’OM de repasser en tête du classement, avant la rencontre entre l’OL et le PSG ce dimanche soir. Roberto De Zerbi va lui aussi en profiter pour souffler, comme il l’a confié en conférence de presse, mais le technicien italien ne se déconnecte jamais vraiment et aura déjà la tête tournée vers le déplacement sur la pelouse de l’OGC Nice après la trêve internationale.