Guerre avec le PSG : La grande mise au point de Deschamps !

Au cours des derniers mois, les esprits se sont échauffés entre les staffs médicaux du PSG et de l’équipe de France. Tout est parti de la blessure d’Ousmane Dembélé. Une guerre qui a fait énormément de bruit. Qu’en est-il aujourd’hui ? La question a été posée à Didier Deschamps, qui a mis les choses au point sur les relations avec le PSG.

Pas épargné par les blessures depuis le début de la saison, le PSG avait notamment perdu Ousmane Dembélé lors d’un rassemblement de l’équipe de France. De quoi alors déclencher une guerre entre les différents staffs médicaux. Entre le club de la capitale et les Bleus, le conflit a ainsi éclaté, mais tout semble aller mieux aujourd’hui.

Les deux staffs discutent ! A l’aube du rassemblement de l’équipe de France en ce mois de novembre, Didier Deschamps a été interrogé sur ses relations avec le PSG après les tensions. Dans un premier temps, le sélectionneur des Bleus a fait savoir au micro de Téléfoot : « Mon staff aurait échangé avec celui du PSG avant cette liste ? C’est vrai, comme à chaque fois ».