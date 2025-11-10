Lucas Chevalier : Catastrophe au PSG ? Luis Enrique désigne un coupable !

Arrivé cet été au PSG, Lucas Chevalier connaît des débuts compliqués dans les buts parisiens. Ce dimanche soir contre l’OL, le portier de 24 ans a une fois de plus été pointé du doigt pour sa prestation. Cependant, Luis Enrique a affirmé de son côté que le numéro 30 n’était pas coupable sur les buts encaissés par son équipe.
Le PSG s’en sort bien. Ce dimanche soir, le club de la capitale a enchaîné avec un nouveau succès en Ligue 1, en battant l’OL à l’extérieur dans les derniers instants de la rencontre. Si Joao Neves a délivré les siens d’une belle tête lors des arrêts de jeu, Lucas Chevalier lui, n’a pas franchement rassuré.
Lucas Chevalier en difficulté
Et pour cause, le gardien du PSG a encaissé deux buts en seulement deux tirs cadrés pour Lyon. Battu en face à face lors du premier but de l’OL alors que son pied semble une nouvelle fois s’être incrusté dans le sol, Lucas Chevalier a ensuite été roulé dans la farine par un lob d’Ainsley Maitland-Niles. Alors qu’il ne parvient toujours pas à convaincre, Chevalier a néanmoins été soutenu par Luis Enrique en conférence de presse d’après-match.
« L'erreur ne vient pas du gardien »
« L'erreur ne vient pas du gardien. Ce sont les joueurs qui forment la dernière ligne défensive. Ils doivent courir derrière si besoin. Tu ne peux pas avancer la ligne s'il n'y a pas de pression sur le porteur. On a parlé de cette situation à la mi-temps. Et on a encore encaissé le deuxième but de la sorte. Il faut corriger ces erreurs individuelles », a ainsi confié le coach du PSG.