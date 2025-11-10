PSG : Un coup à la Luis Enrique à l'OM, l'annonce choc !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis le début de la saison, l'OM a déjà été souvent handicapé par les blessures de membres de son effectif. Le club était sur la bonne dynamique mais a ralenti la cadence lors de ses dernières sorties. Lionel Charbonnier remet en cause la façon de faire de Roberto De Zerbi et pense qu'il faudrait prendre exemple sur Luis Enrique.

Vainqueur de son match de Ligue 1 face à Brest samedi, l'OM garde malgré tout un bon rythme en championnat. Le club a encaissé une nouvelle défaite en Ligue des champions face à l'Atalanta Bergame et confirme sa mauvaise passe actuelle. Roberto De Zerbi n'a pas su bien gérer son groupe avec les absences.

De Zerbi a fait une erreur ? Très impliqué dans son rôle d'entraîneur, Roberto De Zerbi n'hésite pas à faire du bruit depuis le banc à chaque rencontre. Pour Lionel Charbonnier, cette situation l'empêche parfois de bien réfléchir. « Pour moi, il est trop investi, il est trop dans son match, il est trop supporter, il est pratiquement joueur, il est tout à la fois sauf entraîneur, et donc son esprit d’analyse est complètement biaisé. C'est un défaut chez lui, c'est récurrent. Il ferait mieux de monter, de prendre de l’altitude, de regarder un petit peu, d’être moins actif sur son bord de terrain. Alors, beaucoup adorent ça : “Ouais, c’est génial, c’est l’esprit de Marseille” » déclare-t-il dans l'After Foot de RMC.