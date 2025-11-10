PSG : «Très difficile», un gros problème annoncé sur le mercato !

Face aux nombreuses blessures en ce début de saison, le PSG n’exclut pas de se renforcer lors du prochain mercato hivernal en janvier. Interrogé à ce sujet en conférence de presse ce dimanche soir, Luis Enrique a néanmoins affirmé que le marché des transferts était très compliqué pour le club parisien.
Le PSG s’en est remis à son joyau. Ce dimanche soir, Joao Neves a délivré le club parisien d’une tête rageuse lors des derniers instants du choc sur la pelouse de l’OL (2-3). Cette belle victoire permet donc à Paris de conserver son fauteuil de leader en Ligue 1, mais a également affiché quelques limites pour la formation de Luis Enrique, qui a perdu son côté machine.
Un gros mercato d’hiver pour le PSG ?
Alors que plusieurs joueurs sont blessés et ne reviendront pas avant un moment, le PSG peut-il se remettre sur le droit chemin grâce à un mercato hivernal réussi ? Possible. Ce dimanche soir, après la victoire des siens, Luis Enrique a été interrogé sur la possibilité de recruter un voire plusieurs éléments lors du mois de janvier.
« Renforcer une équipe de cette qualité, c'est très difficile »
« Concernant le prochain mercato, nous sommes toujours à l'aise pour nous renforcer. Mais renforcer une équipe de cette qualité, c'est très difficile. Il y a très peu de joueurs qui peuvent renforcer cette équipe. Nous avons une totale confiance dans nos joueurs. Nous ne nous renforcerons pas si quelqu'un pense que nous en avons besoin. Nous espérons clairement avoir une équipe bien pensée et un effectif équilibré. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui peuvent progresser et apporter encore plus de choses », a répondu le coach du PSG.