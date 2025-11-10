PSG - Luis Enrique : Le grand changement qui se prépare ?

Pierrick Levallet

La saison passée, le PSG était habitué à dominer ses adversaires, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des champions. Mais depuis le début de l’exercice 2025-2026, la situation est différente pour les Rouge-et-Bleu. Luis Enrique va donc devoir très certainement s’adapter et changer des choses pour continuer à obtenir des résultats.

Le PSG semble moins hors de portée de ses adversaires cette saison. Contre l’OL, comme face à l’OGC Nice, le club de la capitale a failli être tenu en échec ce dimanche. Il a fallu attendre les ultimes minutes de la partie et une tête de Joao Neves sur corner pour délivrer les Rouge-et-Bleu. La situation est toutefois drastiquement différente de la saison passée.

Le PSG ne domine plus ses adversaires Lors de l’exercice 2024-2025, surtout en seconde partie, le PSG dominait très nettement ses adversaires. Cette saison, ce n’est plus vraiment le cas. La défense parisienne est plus friable, et le jeu offensif est moins convaincant que d’habitude. Cela va certainement pousser Luis Enrique à changer certaines choses.