Cristiano Ronaldo et le PSG, le clash «minable» !

Récemment encore, Cristiano Ronaldo a relancé le débat, estimant que le niveau du championnat saoudien était au-dessus de la Ligue 1. Pour appuyer ses propos, le Portugais, aujourd'hui à Al-Nassr, utilise notamment l'exemple du PSG. Interpellé sur les propos tenus par Cristiano Ronaldo, Pierre Ménès n'a pas mâché ses mots.
Pas tendre à l'égard de la Ligue 1, Cristiano Ronaldo avait dernièrement remis une pièce dans la machine. En effet, l'attaquant d'Al-Nassr avait balancé lors de son interview avec Piers Morgan : « Ils parlent de l'Arabie saoudite pour justifier mes buts, mais les chiffres ne mentent pas. Ils ne sont jamais venus ici, ni joué ici. Ils ne savent pas courir sous 40 degrés. Et je continue de le faire. La Saudi Pro League est bien meilleure que la portugaise, que la ligue française, il n'y a que le PSG. La Premier League est bien entendue la numéro un ».
« Comme si il en était un grand spécialiste »
Ce n'est donc pas la première fois que Cristiano Ronaldo tient un tel discours sur la Ligue 1 et le PSG. Interpellé sur les propos de la star portugaise, Pierre Ménès a alors fait savoir sur Youtube avec une certaine ironie : « A chaque fois je l'entends parler de la Ligue 1 comme si il en était un grand spécialiste puisque comme chacun sait Ronaldo a passé de nombreuses saisons dans notre championnat ».
« C'est un petit peu minable »
« Je trouve que c'est assez pathétique étant donné la carrière de ce joueur de se croire obligé de justifier. Tout ça, c'est pour valoriser les buts qu'il met dans son pauvre championnat. C'est un petit peu minable », a ensuite ajouté Pierre Ménès.