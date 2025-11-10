Cristiano Ronaldo et le PSG, le clash «minable» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Récemment encore, Cristiano Ronaldo a relancé le débat, estimant que le niveau du championnat saoudien était au-dessus de la Ligue 1. Pour appuyer ses propos, le Portugais, aujourd'hui à Al-Nassr, utilise notamment l'exemple du PSG. Interpellé sur les propos tenus par Cristiano Ronaldo, Pierre Ménès n'a pas mâché ses mots.

Pas tendre à l'égard de la Ligue 1, Cristiano Ronaldo avait dernièrement remis une pièce dans la machine. En effet, l'attaquant d'Al-Nassr avait balancé lors de son interview avec Piers Morgan : « Ils parlent de l'Arabie saoudite pour justifier mes buts, mais les chiffres ne mentent pas. Ils ne sont jamais venus ici, ni joué ici. Ils ne savent pas courir sous 40 degrés. Et je continue de le faire. La Saudi Pro League est bien meilleure que la portugaise, que la ligue française, il n'y a que le PSG. La Premier League est bien entendue la numéro un ».

« Comme si il en était un grand spécialiste » Ce n'est donc pas la première fois que Cristiano Ronaldo tient un tel discours sur la Ligue 1 et le PSG. Interpellé sur les propos de la star portugaise, Pierre Ménès a alors fait savoir sur Youtube avec une certaine ironie : « A chaque fois je l'entends parler de la Ligue 1 comme si il en était un grand spécialiste puisque comme chacun sait Ronaldo a passé de nombreuses saisons dans notre championnat ».