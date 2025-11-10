Luis Enrique - Kvaratskhelia : Clash au PSG ? La grosse annonce de Riolo !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Malgré une position de leader en championnat, le PSG ne brille pas forcément en ce début de saison. Certains joueurs semblent en dilettante, à l’image de Khvicha Kvaratskhelia. Pour Daniel Riolo, Luis Enrique doit absolument faire face au Géorgien, afin de lui dire ses quatre vérités et ainsi le remobiliser.

Le PSG sur un fil. Malgré sa victoire à Lyon ce dimanche soir, le club de la capitale a été inquiété sur la rencontre, alors que certains joueurs ne parviennent pas totalement à convaincre. Si les recrues estivales Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi sont en difficulté, c’est également le cas de Khvicha Kvaratskhelia.

Un problème avec Kvaratskhelia Si le Géorgien s’est distingué ce dimanche soir en inscrivant le deuxième but du PSG, le Géorgien ne réussit pas tout en ce début de saison. Certains observateurs s’inquiètent même de l’attitude parfois désinvolte du numéro 7 parisien, à l’image de Daniel Riolo. Au micro de l’After Foot, l’éditorialiste a tenu à avertir concernant le comportement de Kvaratskhelia.