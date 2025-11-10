Surprise, Luis Enrique annonce le joueur parfait au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis plusieurs semaines, le PSG assiste au retour en puissance de Warren Zaïre-Emery. En retrait lors des derniers mois de compétition la saison dernière, le numéro 33 est en train de regagner sa place au yeux de Luis Enrique qui l’apprécie énormément. Le coach espagnol a d’ailleurs félicité de nouveau le prodige de 19 ans.

Le PSG enchaîne. Le club parisien s’est de nouveau imposé en championnat sur la pelouse de l’OL (2-3). La formation de Luis Enrique a été lancé sur de bons rails par Warren Zaïre-Emery, qui a inscrit son premier but de la saison. Le numéro 33 enchaîne les bonnes prestations et ce peu importe le poste où il est aligné.

Luis Enrique fan de Zaïre-Emery Ce qui rend Warren Zaïre-Emery très important aux yeux de Luis Enrique. Présent en conférence de presse après la victoire face à Lyon ce dimanche soir, le coach du PSG a affirmé que le joueur de 19 ans était extrêmement important et a vanté sa polyvalence.