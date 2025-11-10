Surprise, Luis Enrique annonce le joueur parfait au PSG !

Depuis plusieurs semaines, le PSG assiste au retour en puissance de Warren Zaïre-Emery. En retrait lors des derniers mois de compétition la saison dernière, le numéro 33 est en train de regagner sa place au yeux de Luis Enrique qui l’apprécie énormément. Le coach espagnol a d’ailleurs félicité de nouveau le prodige de 19 ans.
Le PSG enchaîne. Le club parisien s’est de nouveau imposé en championnat sur la pelouse de l’OL (2-3). La formation de Luis Enrique a été lancé sur de bons rails par Warren Zaïre-Emery, qui a inscrit son premier but de la saison. Le numéro 33 enchaîne les bonnes prestations et ce peu importe le poste où il est aligné.
Luis Enrique fan de Zaïre-Emery
Ce qui rend Warren Zaïre-Emery très important aux yeux de Luis Enrique. Présent en conférence de presse après la victoire face à Lyon ce dimanche soir, le coach du PSG a affirmé que le joueur de 19 ans était extrêmement important et a vanté sa polyvalence.
« Il a cette capacité à pouvoir jouer partout. Il a été très efficace. Il fait tout bien »
« Je pense que Warren est un joueur plus en confiance avec nous cette saison. Il a cette capacité à pouvoir jouer partout. Il a été très efficace. Il fait tout bien. C'est important d'avoir des joueurs qui pèsent sur un match et qui peuvent évoluer dans différentes positions. Après, il faut s'améliorer sur le plan défensif. On a fait des erreurs sur les deux buts encaissés. On doit savoir quand avancer notre dernière ligne ou pas. En général, c'est une erreur que nous ne faisons pas », a ainsi confié Luis Enrique.