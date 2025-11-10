Un «facho» au PSG, l'extrême droite sort du silence !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au cours des dernières heures, Lucas Chevalier s'est retrouvé dans la tourmente. En effet, le gardien du PSG et de l'équipe de France a subi une vague d'insultes sur les réseaux sociaux suite à un like en rapport avec le RN. Alors que Chevalier s'est défendu, voilà qu'Eric Ciotti, député d'extrême droite, a pris la parole dans cette histoire.

En pleine polémique, Lucas Chevalier a décidé de sortir du silence. Insulté de tous les côtés après avoir liké une publication en rapport avec le Rassemblement National, le gardien du PSG s'est expliqué. « J’ai pu voir ce qu'il a pu se dire à mon propos la soirée précédente, concernant le fait que j'ai liké une publication sur Instagram d'une orientation politique, que je ne partage pas bien évidemment. Je ne cherche pas à vous convaincre mais il est désolant de savoir qu'en scrollant et en laissant un like sans s'en être rendu compte sur une publication, et que au réveil de votre sieste pour préparer le match, vous êtes informé que votre image est salie de haut en bas pour une action accidentelle, ça m'emmerde », a-t-il posté dans un premier temps.

« Vous avez essayé de me faire passer pour un facho » Lucas Chevalier a continué de se défendre, expliquant ensuite : « Je ne suis pas là pour vous étaler mon éducation et mes revendications politiques car je suis avant tout footballeur. Mais il est certain que toute personne qui me connaît, sait très bien à quel point je suis une personne dont mes parents et ma famille m'ont inculqué des valeurs, du respect, et qu'en aucun cas je me permettrais de penser ces choses-là. Mais le mal est fait et les choses ont été prononcées à mon égard. Vous avez essayé de me faire passer pour un facho, et ce n'est pas moi qui vous visez, mais ma famille entière. Je ne me mettrais jamais en victime mais les limites ont été dépassées, et de très loin ».