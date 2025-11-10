Départ du PSG : Marseille prend position pour Kylian Mbappé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après 7 saisons passées au PSG, Kylian Mbappé a décidé de réaliser son rêve : signer au Real Madrid. Arrivé au terme de son contrat avec le club de la capitale, le Français est donc parti libre chez les Merengue. Un coup dur sportif et économique pour le PSG. Néanmoins, du côté de Marseille, on ne peut que valider ce choix de Mbappé.

Si le PSG avait réussi à retenir Kylian Mbappé en le prolongeant en 2022, deux ans plus tard, l’issue a été différente. Malgré les tentatives du club de la capitale, le Français a refusé de continuer à Paris pour enfin rejoindre le Real Madrid. C'est donc libre que Mbappé a signé chez les Merengue, mettant ainsi un terme à ses 7 saisons passées au PSG.

« Je ne peux que le féliciter » Kylian Mbappé a donc quitté le PSG, un choix que Benoit Payan, maire de Marseille, a validé. En effet, dans des propos accordés à So Foot, il a expliqué à propos du désormais numéro 10 du Real Madrid : « Est-ce que Mbappé a bien fait de partir du PSG ? Je ne peux que le féliciter ».