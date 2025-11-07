Orelsan - Mbappé : Le clash inattendu !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce vendredi, Orelsan a sorti son nouvel album très attendu La Fuite en avant. Un petit évènement que les fans du rappeur n'ont évidemment pas manqué et la découverte de chaque morceau révèle parfois des surprises. Ainsi, dans La Petite Voix, Orelsan ne manque pas d'allumer le clan Mbappé, propriétaire de Caen.

Orelsan allume le clan Mbappé « Fais pas semblant d’aimer ta ville, elle est claquée. Elle est morte, c’est pour ça qu’on vous appelle Caennais. Elle est remplie d’ploucs que tu peux même pas saquer. Ouais, tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé », lâche Orelsan qui est très remonté contre la famille Mbappé, comme tous les supporters du SM Caen.