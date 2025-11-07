Orelsan - Mbappé : Le clash inattendu !

Ce vendredi, Orelsan a sorti son nouvel album très attendu La Fuite en avant. Un petit évènement que les fans du rappeur n'ont évidemment pas manqué et la découverte de chaque morceau révèle parfois des surprises. Ainsi, dans La Petite Voix, Orelsan ne manque pas d'allumer le clan Mbappé, propriétaire de Caen.
Très attendu, le nouvel album d'Orelsan est disponible depuis ce vendredi. Intitulé La Fuite en avant, l'album du rappeur français risque d'être très écouté. Et dans l'un des morceaux, La Petite Voix, Orelsan s'en prend notamment à la famille Mbappé, propriétaire du Stade Malherbe Caen.
Orelsan allume le clan Mbappé
« Fais pas semblant d’aimer ta ville, elle est claquée. Elle est morte, c’est pour ça qu’on vous appelle Caennais. Elle est remplie d’ploucs que tu peux même pas saquer. Ouais, tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé », lâche Orelsan qui est très remonté contre la famille Mbappé, comme tous les supporters du SM Caen.
Caen très mal en point
Et pour cause, depuis la famille de Kylian Mbappé a racheté le club normand, rien ne va plus. Le Stade Malherbe a effectivement été relégué en National après une saison catastrophique en Ligue 2. Et ce début de saison n'est pas beaucoup plus réjouissant puisque Caen pointe à la 10e place du National avec 15 points en 12 rencontres avant d'affronter le Paris 13 Atlético ce vendredi soir. Des résultats très éloignés des ambitions et du budget du SM Caen. Et Orelsan en profite donc pour tacler la gestion du clan Mbappé.