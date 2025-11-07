Transfert au PSG : L’annonce à 70M€ qui calme tout le monde !

Axel Cornic

Ces dernières années, le Paris Saint-Germain a misé toujours plus sur les internationaux et jeunes talents français. Et on connaît déjà le prochain objectif de Luis Enrique et de Luis Campos, puisque plusieurs médias en France comme à l’étranger évoquent un intérêt prononcé pour Manu Koné, milieu de terrain de l’AS Roma.

Le football français peut se targuer d’avoir l’une des meilleures génération du moment et on le voit notamment dans les championnats étrangers. La saison dernière, toute la Serie A a été séduite par l’explosion de Manu Koné, devenu en seulement quelques mois le meilleur milieu du championnat. Et cela n’a pas échappé au PSG…

Le PSG en pince pour Manu Koné Il Corriere dello Sport a annoncé plusieurs fois ces derniers mois que le PSG suivrait de près Manu Koné, qui semblait déjà être une option concrète pour le mercato estival 2025. Il serait désormais l’objectif principal de la session de 2026, avec Luis Enrique qui apprécierait beaucoup le profil de l’international français, devenu également un incontournable pour Didier Deschamps.