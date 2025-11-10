Malédiction au PSG : Luis Enrique lâche une grosse demande

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis le début de saison, le PSG n’est clairement pas épargné par les blessures. Encore actuellement, plusieurs joueurs extrêmement importants manquent à l’appel, ce qui ne plaît pas du tout à Luis Enrique. L’entraîneur parisien a confié ce dimanche soir qu’il souhaitait rapidement retrouver son groupe enfin au complet.

Le PSG s’en est sorti dans la douleur. Ce dimanche soir, le club parisien s’est imposé sur le fil face à l’OL (2-3), grâce à une tête de Joao Neves dans les arrêts de jeu. Le petit prodige portugais a offert la victoire aux siens, et a permis à Paris de conserver la tête du championnat.

Plusieurs absences importantes au PSG En revanche, Luis Enrique lui, doit toujours bricoler au niveau de ses compositions de départ. Actuellement, Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé, Nuno Mendes, et Désiré Doué sont absents. Des joueurs très importants qui manquent clairement à l’entraîneur du PSG. Interrogé sur Joao Neves en conférence de presse d’après-match, Luis Enrique a plaidé pour le retour d’un effectif complet à Paris.