Malédiction au PSG : Luis Enrique lâche une grosse demande

Depuis le début de saison, le PSG n’est clairement pas épargné par les blessures. Encore actuellement, plusieurs joueurs extrêmement importants manquent à l’appel, ce qui ne plaît pas du tout à Luis Enrique. L’entraîneur parisien a confié ce dimanche soir qu’il souhaitait rapidement retrouver son groupe enfin au complet.
Le PSG s’en est sorti dans la douleur. Ce dimanche soir, le club parisien s’est imposé sur le fil face à l’OL (2-3), grâce à une tête de Joao Neves dans les arrêts de jeu. Le petit prodige portugais a offert la victoire aux siens, et a permis à Paris de conserver la tête du championnat.
Plusieurs absences importantes au PSG
En revanche, Luis Enrique lui, doit toujours bricoler au niveau de ses compositions de départ. Actuellement, Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé, Nuno Mendes, et Désiré Doué sont absents. Des joueurs très importants qui manquent clairement à l’entraîneur du PSG. Interrogé sur Joao Neves en conférence de presse d’après-match, Luis Enrique a plaidé pour le retour d’un effectif complet à Paris.
« J'espère récupérer beaucoup de joueurs »
« Il a de belles ambitions. Tous les joueurs de notre équipe sont importants. Surtout s'ils peuvent marquer. J'espère récupérer beaucoup de joueurs. Pour faire, enfin, une session d'entraînement normale. Depuis le début du Championnat, rien n'a été normal. C'est compliqué de se préparer de la sorte », a ainsi confié Luis Enrique.