Deschamps avec Cristiano Ronaldo, l'interview qui relance tout !

Quatorze ans en équipe de France. Voici le bilan dont Didier Deschamps pourra être fier une fois la Coupe du monde 2026 passée en Amérique du nord l'été prochain. Ce qui sonnera le glas de son aventure tricolore, mais pas de sa carrière d'entraîneur pour laquelle le suspense est à son comble concernant la prochaine étape. Il s'est confié à Téléfoot sur le sujet.

Le 19 juillet 2026, si l'équipe de France s'est d'ici là qualifiée pour le Mondial 2026 et que le parcours des Bleus le permet, Didier Deschamps disputerait alors son dernier match en tant que sélectionneur tricolore quatorze ans après sa prise de fonctions. Une finale de Coupe du monde donc avec, dans le meilleur des scénarii, une troisième étoile qui sera brodée sur le maillot avant de céder vraisemblablement sa place à Zinedine Zidane.

«Si je rêve de la Juventus un jour ? C'est faux» Et après ? Didier Deschamps a déjà bien voyagé en club avant de prendre les rênes de l'équipe de France à l'été 2012. Passé par l'OM ainsi que l'AS Monaco, DD a également été le coach de la Juventus lors de la relégation en Serie B. Un retour à la Vieille Dame dans l'élite du football italien ? C'est la question que Saber Desfarges a posé au sélectionneur des Bleus pendant l'émission de Téléfoot dimanche. « Si je rêve de la Juventus un jour ? C'est faux ».