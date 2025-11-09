Adrien Rabiot : La grande fake news avouée par Deschamps !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au moment d’annoncer sa liste pour les matchs de l’équipe de France face à l’Ukraine et l’Azerbaïdjan, Didier Deschamps n’a pas cité le nom d’Adrien Rabiot. Le milieu de terrain va donc rester à Milan pendant cette trêve internationale. Est-ce le résultat d’un coup de pression du club lombard ? Deschamps a mis les choses au point sur le cas Rabiot.

Blessé lors du dernier rassemblement de l’équipe de France, Adrien Rabiot n’a toujours pas repris la compétition avec le Milan AC. Le milieu de terrain ne sera d’ailleurs pas avec les Bleus pour affronter l’Ukraine et l’Azerbaïdjan. De quoi certainement ravir le club lombard. En effet, dernièrement, en Italie, certains annonçaient que le Milan AC avait demandé à Didier Deschamps de ne pas sélectionner Rabiot.

Le démenti de Deschamps ! Le sélectionneur de l’équipe de France a-t-il alors céder face au Milan AC en ne faisant pas appel à Adrien Rabiot ? Au micro de Téléfoot, Didier Deschamps a été très clair face à ce qui a pu se dire. « Le Milan AC m’aurait demandé de ne pas sélectionné Rabiot ? C’est faux », a-t-il assuré. Ça a le mérite d’être clair.