Equipe de France - Kolo Muani : La scène surréaliste à l'étranger !

En prêt du côté de la Juventus la saison dernière avant de rejoindre officiellement le club cet été, Pierre Kalulu a eu la chance de connaître sa première sélection en Equipe de France en mai pour disputer le Final Four de la Ligue des nations. Un souvenir incroyable pour le défenseur central qui raconte le moment où il l'a appris avec Randal Kolo Muani.

Défenseur central de 25 ans, Pierre Kalulu a réalisé de belles années un peu sous le radar. Mais Didier Deschamps n'a pas hésité à faire appel à lui il y a quelques mois pour une première expérience avec l'Equipe de France. Il était même titularisé lors du match face à l'Espagne perdu 5-4. L'annonce de sa sélection l'a beaucoup surpris. Il raconte.

« Mais il est complètement malade, lui ! » Pas mis au courant de cette grande nouvelle, le joueur de 25 ans a en fait appris la nouvelle par l'intermédiaire de ses coéquipiers à la Juventus, Randal Kolo Muani à l'époque, et Khéphren Thuram. « Pour l'annonce de ma première sélection, je suis dans le vestiaire après une grosse séance. Je vois Khéphren (Thuram) et Randal (Kolo Muani) m'arriver dessus et hurler : " T'es pris !" Je ne sais pas de quoi ils me parlent et je leur dis : " Vous m'interrompez, là." Ils se marrent et disent : " Mais il est complètement malade, lui !" C'est là que je comprends qu'ils parlent de l'équipe de France » déclare-t-il à L'Equipe et France Football.