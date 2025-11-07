Départ en Arabie saoudite : La révélation de Deschamps que personne n'a vu venir !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Didier Deschamps a tout gagné au fil de sa carrière. Et ce, que ce soit en club ou en sélection. Le champion du monde 98 en tant que joueur a offert la 2ème étoile à l'équipe de France une fois avoir hérité des rênes de l'effectif de l'équipe de France. En fin de contrat avec la Fédération française de football l'été prochain après la Coupe du monde, Deschamps a ouvert la porte à un chapitre inattendu : l'Arabie saoudite.

Dimanche, Téléfoot diffusera une nouvelle rubrique portée par son journaliste Saber Desfages : le Vrai/Faux. Par le biais d'un teaser publié sur le compte X de l'émission de TF1, le journaliste a présenté ce concept à Didier Deschamps par l'explication suivante : « Je vais vous soumettre des infos ou intox vous concernant. A vous de répondre par vrai ou par faux ».

Dernière danse pour Didier Deschamps avec l'équipe de France Le sélectionneur de l'équipe de France va entamer dès la semaine prochaine la 3ème trêve internationale de la saison pour les éliminatoires à la Coupe du monde 2026. Les champions du monde 2018 vont se mesurer à l'Ukraine le 13 novembre prochain et l'Azerbaïdjan trois jours plus tard. Le Mondial aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique sonnera le glas d'une aventure de 14 années passées à la tête de l'équipe de France pour Didier Deschamps.