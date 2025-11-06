Mercato - PSG : Deschamps annonce deux signatures en 2026 !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2026, respectivement avec le Bayern et Liverpool, Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté sont dans le viseur du PSG. En effet, le club de la capitale verrait d'un bon œil l'idée de les recruter pour 0€ cet été. Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, Didier Deschamps a lâché ses vérités sur ces deux dossiers chauds du mercato.

Malgré la signature d'Illia Zabarnyi, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi serait emballé par l'idée de renforcer davantage sa défense centrale. En effet, l'écurie rouge et bleu aurait jeté son dévolu sur Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté. En fin de contrat le 30 juin 2026, respectivement avec le Bayern et Liverpool, les deux internationaux français changeront de club librement et gratuitement s'ils ne rempilent pas d'ici là. Ce qui n'a pas échappé au PSG, espérant les recruter pour 0€.

Le PSG en pince pour Konate et Upamecano Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, Didier Deschamps s'est prononcé sur l'avenir de ses joueurs qui seront en fin de contrat le 30 juin 2026. « Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté et Mike Maignan (AC Milan) ? Ça m'est déjà arrivé dans le passé de faire des signatures de contrat pour des joueurs en pleine compétition (pendant la Coupe du monde). Ça ne dépend pas de moi, c'est une discussion avec les clubs », a lancé le sélectionneur de l'équipe de France.