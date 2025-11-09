Deschamps : Le calvaire avant les retrouvailles

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La dernière apparition de Randal Kolo Muani en équipe de France remonte au mois de juin. Prêté à Tottenham par le PSG, l'international français a manqué les deux derniers rassemblements, mais a été rappelé par Didier Deschamps. Avant ses retrouvailles avec le sélectionneur à Clairefontaine la semaine prochaine, Kolo Muani a vécu un samedi compliqué avec les Spurs sur le plan personnel.

Randal Kolo Muani était aux abonnés absents depuis le début de la saison en équipe de France. Que ce soit pour les rassemblements de septembre et d'octobre, l'international français aux 9 buts en sélection n'était pas de la partie. Ses débuts en prêt du côté de Tottenham n'ont pas été tonitruants, pas de quoi lui permettre de plaider sa cause auprès de Didier Deschamps.

Deschamps reprend Kolo Muani pour la première fois depuis le mois de juin En conférence de presse jeudi, Didier Deschamps a rappelé Randal Kolo Muani en expliquant ses absences lors des deux dernières trêves internationales par une diminution physique notamment. « Apprécié, pas apprécié... on n'est pas là pour prendre que des joueurs qu'on apprécie. J'ai des choix à faire. A partir du moment où il est rétabli et a pu avoir plus de temps de jeu, il fait partie depuis un bon moment de ce groupe France de par ce qu'il a eu à faire, même s'il n'a pas toujours eu l'efficacité maximale ».