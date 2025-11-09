Deschamps : Le calvaire avant les retrouvailles

La dernière apparition de Randal Kolo Muani en équipe de France remonte au mois de juin. Prêté à Tottenham par le PSG, l'international français a manqué les deux derniers rassemblements, mais a été rappelé par Didier Deschamps. Avant ses retrouvailles avec le sélectionneur à Clairefontaine la semaine prochaine, Kolo Muani a vécu un samedi compliqué avec les Spurs sur le plan personnel.
Randal Kolo Muani était aux abonnés absents depuis le début de la saison en équipe de France. Que ce soit pour les rassemblements de septembre et d'octobre, l'international français aux 9 buts en sélection n'était pas de la partie. Ses débuts en prêt du côté de Tottenham n'ont pas été tonitruants, pas de quoi lui permettre de plaider sa cause auprès de Didier Deschamps.
Deschamps reprend Kolo Muani pour la première fois depuis le mois de juin
En conférence de presse jeudi, Didier Deschamps a rappelé Randal Kolo Muani en expliquant ses absences lors des deux dernières trêves internationales par une diminution physique notamment. « Apprécié, pas apprécié... on n'est pas là pour prendre que des joueurs qu'on apprécie. J'ai des choix à faire. A partir du moment où il est rétabli et a pu avoir plus de temps de jeu, il fait partie depuis un bon moment de ce groupe France de par ce qu'il a eu à faire, même s'il n'a pas toujours eu l'efficacité maximale ».
«Il a eu un peu de mal, mais rien de grave»
Randal Kolo Muani a eu vent de la bonne nouvelle cette semaine concernant son retour en équipe de France. Toutefois, le joueur prêté par le PSG à Tottenham n'a pas fêté ça avec une grande performance face à Manchester United ce samedi. Pire, dès la mi-temps, son entraîneur Thomas Frank faisait le choix de le remplacer par Wilson Odobert. « Il a eu un peu de mal, mais rien de grave ». Reste à savoir si Kolo Muani se relancera avec les Bleus face à l'Ukraine et l'Azerbaïdjan les 13 et 16 novembre prochain pour les éliminatoires au Mondial 2026.