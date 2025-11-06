Arnaqué pour Kolo Muani, le PSG va enfin être remboursé !

Durant l'été 2023, le PSG a réalisé un énorme recrutement qui s'est étalé jusque dans les dernières heures du mercato. Randal Kolo Muani avait ainsi débarqué sur le gong pour 90M€. Un sacré flop qui pourrait être compensé par la signature libre de Dayot Upamecano, également représenté par Moussa Sissoko.
Il s'agit de l'un des plus gros flops de l'ère QSI pour le PSG. En 2023, Randal Kolo Muani débarque pour 90M€, une somme qui ne sera jamais remboursée au clubs de la capitale qui pourrait toutefois recevoir une compensation intéressante. En effet, Walid Acherchour suggère que Moussa Sissoko, l'agent de l'attaquant français, envoie un autre de ses joueurs, Dayot Upamecano au PSG l'été prochain.
Upamecano pour oublier Kolo Muani
« Pour moi, Upamecano ne doit pas quitter Paname ce soir. Il est libre en fin de saison, il doit se passer quelque chose. Il ne quitte pas Paname tant qu'il n'y a pas une signature de Moussa Sissoko, son agent. A la place de Nasser Al-Khelaïfi ou Luis Campos, ils doivent passer une semaine au Peninsula pour boucler l'affaire. Quand tu vois la perf' de Marquinhos et celles de Zabarnyi sur les dernières semaines, Upamecano il faut le ficeler rapidement », lâche-t-il sur le plateau du Winamax FC avant d'en rajouter une couche.
«Moussa Sissoko il a mis Kolo Muani au PSG, il en doit bien une au PSG !»
« On va le franciser le projet ! Upamecano est français, il est défenseur central de l'équipe de France, et il est monstrueux ! Le foot ce sont des duels, et les duels qu'il gagne, le fait de défendre en avançant, les relances... Je me dis que si le Bayern laisse libre avec la saison qu'il fait, il faudra m'expliquer, mais ce mec-là est libre à la fin de la saison ! Moussa Sissoko qui a Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, il ne va pas mettre Upamecano dans cette équipe ? Et Nasser ne va pas l'appeler ? Moussa Sissoko il a mis Kolo Muani au PSG, il en doit bien une au PSG ! », ajoute Walid Acherchour.