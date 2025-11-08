Equipe de France : La trahison qui lui fait péter les plombs !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris FC a, en la personne de Pierre Lees-Melou, mis la main sur un profil d'expérience cet été pour son retour en Ligue 1 après 46 années d'absence dans l'élite. Le milieu de terrain de 32 ans sortait de trois saisons à Brest dont deux sous les ordres d'Eric Roy. L'entraîneur du club breton l'a, un jour, fait sortir de ses gonds concernant l'équipe de France.

Pierre Lees-Melou a connu le haut niveau tardivement. Ses premiers pas professionnels ont eu lieu il y a tout juste 10 ans. Du haut de ses 22 printemps, le milieu de terrain débutait avec Dijon et connaissait dès lors une progression fulgurante dans l'élite du football français avec notamment l'OGC Nice pendant quatre saisons.

«Je l’avais allumé» Entre 2023 et l'été 2025, moment de son transfert au Paris FC, le milieu français de 32 ans a fait les beaux jours du Stade Brestois et de son entraîneur Eric Roy qui fut tout bonnement enchanté par Pierre Lees-Melou. Au point de faire une propagande pour qu'il soit sélectionné par Didier Deschamps en équipe de France. Invité à s'exprimer sur cet épisode pendant une interview avec Le Parisien, Lees-Melou s'est remémoré la colère ressentie à l'époque. « Je l’avais allumé. Je lui avais dit : « À cause de vous, vous me mettez le feu. » Parce que c’est le jeu des médias. Il avait rigolé parce qu’il sait très bien que sa voix, elle porte et que ça allait faire un peu de buzz. Je n’étais pas du tout d’accord avec ce qu’il disait ».