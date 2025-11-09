Coup de tonnerre en équipe de France ? Deschamps rassure Zidane !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Didier Deschamps l’avait annoncé : il quittera le poste de sélectionneur de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026. Pour le remplacer, tous les regards se tournent aujourd’hui vers un certain Zinedine Zidane. Alors qu’ils sont nombreux à attendre la nomination de Zizou, Deschamps a fait une annonce qui devrait rassurer tout le monde.

Didier Deschamps et l’équipe de France, c’est bientôt fini. En effet, après la Coupe du monde 2026, le sélectionneur des Bleus s’en ira pour laisser sa place à quelqu’un d’autre. Zinedine Zidane apparait ainsi aujourd’hui comme le remplaçant idéal. Un coup de tonnerre est-il encore possible ? Deschamps pourrait-il finalement continuer avec l’équipe de France en cas de sacre à la Coupe du monde ?

« C’est faux » Alors que certains ont évoqué la possibilité que Didier Deschamps continue avec l’équipe de France au-delà de 2026, le principal intéressé a été très clair. En effet, au micro de Téléfoot, le sélectionneur des Bleus a fait savoir : « Il se dit que je peux rester en équipe de France en cas de sacre aux Etats-Unis ? C’est faux. C’est clair et net ».