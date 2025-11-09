Coup de tonnerre en équipe de France ? Deschamps rassure Zidane !

Didier Deschamps l’avait annoncé : il quittera le poste de sélectionneur de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026. Pour le remplacer, tous les regards se tournent aujourd’hui vers un certain Zinedine Zidane. Alors qu’ils sont nombreux à attendre la nomination de Zizou, Deschamps a fait une annonce qui devrait rassurer tout le monde.
Didier Deschamps et l’équipe de France, c’est bientôt fini. En effet, après la Coupe du monde 2026, le sélectionneur des Bleus s’en ira pour laisser sa place à quelqu’un d’autre. Zinedine Zidane apparait ainsi aujourd’hui comme le remplaçant idéal. Un coup de tonnerre est-il encore possible ? Deschamps pourrait-il finalement continuer avec l’équipe de France en cas de sacre à la Coupe du monde ?
« C’est faux »
Alors que certains ont évoqué la possibilité que Didier Deschamps continue avec l’équipe de France au-delà de 2026, le principal intéressé a été très clair. En effet, au micro de Téléfoot, le sélectionneur des Bleus a fait savoir : « Il se dit que je peux rester en équipe de France en cas de sacre aux Etats-Unis ? C’est faux. C’est clair et net ».
« Il me le dit toujours, « j’aimerais bien entrainer l’Equipe de France » »
Le chemin semble donc aujourd’hui dégagé pour que Zinedine Zidane devienne le prochain sélectionneur de l’équipe de France. Zizou ne cache d’ailleurs aujourd’hui plus son envie de passer après Didier Deschamps. David Bettoni, fidèle adjoint de Zidane, expliquait récemment : « Il n’a pas de plan de carrière. Je me rappelle d’une époque où il me disait que ça allait être bien, qu’on allait faire de la Ligue 1, pour voir où ça nous mène… Ce n’est pas un secret, il me le dit toujours, « j’aimerais bien entrainer l’Equipe de France ». Il me l’a déjà dit en 2010… La France, ça l’a marqué, il est français. Il est devenu le Zizou National après la Coupe du Monde. C’est un truc qu’il m’a toujours dit : « moi, un jour, j’aimerais être sélectionneur » ».