Zidane avec Thierry Henry, le gros coup !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Grandes icônes de l'équipe de France de football à la fin des années 90/début des années 2000, Zinedine Zidane et Thierry Henry ont tout de suite décidé de se tourner vers une carrière d'entraîneur après avoir pris leur retraite. Et les deux hommes ont même réussi un gros coup en convaincant Tony Parker de suivre cette même voie au basket. Et ils ont visiblement été persuasifs...

Et si Zinedine Zidane et Thierry Henry avait donné un sérieux coup de main au basket français pour son avenir ? En août dernier, sur RMC Sport, Tony Parker révélait ses échanges avec les deux anciennes stars de l'équipe de France de football qui ont réussi à le convaincre de se diriger vers une reconversion en tant qu'entraîneur.

Zidane et Henry ont convaincu Parker « Zinedine Zidane et Thierry Henry m’ont parlé de leur passion. J’ai cette envie de transmettre, de redonner au basket français et c’est la prochaine étape de ma vie. On a parlé de ça et je sais que cette discussion leur a procuré beaucoup de bonheur, ils sont dans la même démarche que moi, de vouloir transmettre. Après pas mal de conversations, ça m’a semblé évident de passer à ce niveau-là pour transmettre, redonner à mon sport », indiquait Tony Parker. Zidane et Henry ont donc été entendus, et une grande nouvelle vient de tomber à ce sujet.