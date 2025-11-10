PSG - Achraf Hakimi : Son remplaçant annoncé en direct ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Mardi dernier face au Bayern Munich, Achraf Hakimi a été sévèrement blessé suite à un tacle assassin de Luis Diaz. En attendant de lui trouver un remplaçant, le PSG fait confiance à Warren Zaïre-Emery afin de combler ce poste de latéral droit. Pour Daniel Riolo, le crack de 19 ans remplit parfaitement ce rôle de joker à droite.

Le PSG en tête de la Ligue 1. Malgré de nombreux absents, la formation de Luis Enrique est allée s’imposer sur la pelouse de l’OL ce dimanche soir (2-3). Repositionné en tant que latéral droit en l’absence d’Achraf Hakimi, Warren Zaïre-Emery a réalisé une belle prestation.

Zaïre-Emery a remplacé Hakimi à droite De retour en forme après une longue traversée du désert, le numéro 33 a ouvert le score, inscrivant au passage son premier but de la saison. Avec l’absence du Marocain, Zaïre-Emery peut-il s’imposer comme une véritable option dans le couloir droit du PSG ? Daniel Riolo lui, estime que le crack de 19 ans a parfaitement rempli son rôle ce dimanche soir.