PSG - Achraf Hakimi : Son remplaçant annoncé en direct ?

Mardi dernier face au Bayern Munich, Achraf Hakimi a été sévèrement blessé suite à un tacle assassin de Luis Diaz. En attendant de lui trouver un remplaçant, le PSG fait confiance à Warren Zaïre-Emery afin de combler ce poste de latéral droit. Pour Daniel Riolo, le crack de 19 ans remplit parfaitement ce rôle de joker à droite.
Le PSG en tête de la Ligue 1. Malgré de nombreux absents, la formation de Luis Enrique est allée s’imposer sur la pelouse de l’OL ce dimanche soir (2-3). Repositionné en tant que latéral droit en l’absence d’Achraf Hakimi, Warren Zaïre-Emery a réalisé une belle prestation.
Zaïre-Emery a remplacé Hakimi à droite
De retour en forme après une longue traversée du désert, le numéro 33 a ouvert le score, inscrivant au passage son premier but de la saison. Avec l’absence du Marocain, Zaïre-Emery peut-il s’imposer comme une véritable option dans le couloir droit du PSG ? Daniel Riolo lui, estime que le crack de 19 ans a parfaitement rempli son rôle ce dimanche soir.
Riolo valide
« Les intentions sont les mêmes, mais ça ne marque pas comme ça devrait marcher. Je n'ai pas vu le pressing qui caractérise cette équipe, qu'ils font d'habitude. J'ai juste vu la magnifique ouverture de Vitinha pour le but de Zaïre-Emery. Zaïre-Emery qui évidemment ne se comporte pas comme Hakimi sur le côté, même si sur ce but, c'est ce qu'il a fait », a ainsi confié Daniel Riolo au micro de l'After Foot.