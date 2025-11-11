PSG : Le coup de cœur de Luis Enrique en Ligue 1 !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dimanche soir en clôture de la 12ème journée de Ligue 1, le PSG a fini par prendre l'avantage en toute fin de match face à l'OL pour décrocher une nouvelle victoire (3-2). Le club de la capitale a été poussé dans ses retranchements et le match a été plaisant à suivre pour tout le monde. Y compris pour Luis Enrique, qui n'a pas hésité à vanter les mérites de Lyon.

Grâce à sa victoire contre l'OL, le PSG a repris la tête de la Ligue 1 avec deux points d'avance sur l'OM. Le club de la capitale continue de montrer des signes de faiblesse en championnat cette saison même si bien souvent la solution arrive en fin de match. Luis Enrique a été plutôt agréablement surpris par le niveau de jeu déployé par les Gones.

Luis Enrique a adoré l'OL Vainqueur dans les dernières minutes grâce à un but de Joao Neves, le PSG a eu du mal à se sortir du piège tendu par l'OL, une équipe surprenante cette saison. « C’est une équipe qui joue très bien. Ils ont fait un très bon match. Ça a été compliqué pour nous. Ils ont beaucoup de blessés, des joueurs très importants. Mais c’est une vraie équipe compétitive, qui a joué il y a trois jours (au Betis en Ligue Europa). On a pu constater leur fatigue. C’est compliqué pour tout le monde. Mais j’aime la manière dont ils jouent, leur façon d’attaquer et de défendre » a réagi Luis Enrique après la rencontre en conférence de presse.