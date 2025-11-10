«Une catastrophe absolue» : Un joueur du PSG dézingué par Pierre Ménès !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce dimanche soir, le PSG s'est imposé sur la pelouse de l'OL (2-3). Malgré ce succès du club de la capitale, la performance livrée par certains Parisiens n'a pas été irréprochable. Illia Zabarnyi se retrouve notamment visé par de nombreuses attaques à propos de son niveau de jeu. Pierre Ménès ne s'est d'ailleurs pas fait prier pour dézinguer l'Ukrainien du PSG.

Recruté pour plus de 60M€ cet été par le PSG, Illia Zabarnyi est forcément attendu au tournant avec le club de la capitale. Le fait est que pour le moment, l'Ukrainien n'est pas à la hauteur de cet investissement. Ce n'est d'ailleurs pas la performance du défenseur central face à l'OL ce dimanche qui lui a fait gagner des points. Il n'en fallait pas plus que voir les critiques se multiplier à l'encontre de Zabarnyi.

« Zabarnyi sur l'ensemble du match dort profondément » Suite à cette rencontre entre l'OL et le PSG, Illia Zabarnyi n'échappe donc pas aux attaques. Pierre Ménès n'a ainsi pas été tendre à l'égard de l'Ukrainien, balançant sur sa chaine Youtube : « Le PSG s'est fait rejoindre par un but de Moreira très rapide, sur lequel Illia Zabarnyi sur l'ensemble du match dort profondément ».