«Une catastrophe absolue» : Un joueur du PSG dézingué par Pierre Ménès !

Ce dimanche soir, le PSG s'est imposé sur la pelouse de l'OL (2-3). Malgré ce succès du club de la capitale, la performance livrée par certains Parisiens n'a pas été irréprochable. Illia Zabarnyi se retrouve notamment visé par de nombreuses attaques à propos de son niveau de jeu. Pierre Ménès ne s'est d'ailleurs pas fait prier pour dézinguer l'Ukrainien du PSG.
Recruté pour plus de 60M€ cet été par le PSG, Illia Zabarnyi est forcément attendu au tournant avec le club de la capitale. Le fait est que pour le moment, l'Ukrainien n'est pas à la hauteur de cet investissement. Ce n'est d'ailleurs pas la performance du défenseur central face à l'OL ce dimanche qui lui a fait gagner des points. Il n'en fallait pas plus que voir les critiques se multiplier à l'encontre de Zabarnyi.
« Zabarnyi sur l'ensemble du match dort profondément »
Suite à cette rencontre entre l'OL et le PSG, Illia Zabarnyi n'échappe donc pas aux attaques. Pierre Ménès n'a ainsi pas été tendre à l'égard de l'Ukrainien, balançant sur sa chaine Youtube : « Le PSG s'est fait rejoindre par un but de Moreira très rapide, sur lequel Illia Zabarnyi sur l'ensemble du match dort profondément ».
« On va me dire que j'ai un problème avec l'Ukrainien »
« On va me dire que j'ai un problème avec l'Ukrainien maintenant que Kang-in Lee est en train de se débarrasser de son surnom d'horrible, mais Zabarnyi, c'est une catastrophe absolue », a-t-il poursuivi concernant Zabarnyi.