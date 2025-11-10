Dembélé - Doué : La catastrophe qui dégoûte le PSG !

Pierrick Levallet

Depuis quelques temps maintenant, les résultats du PSG sont en dents de scie. Il faut dire que le club de la capitale est privé de plusieurs cadres, dont Désiré Doué et Ousmane Dembélé. Sans ses deux joueurs, la formation parisienne n’arrive pas à mettre en place l’un des principes de base de Luis Enrique, ce qui plombe les Rouge-et-Bleu.

Contrairement à la saison dernière, le PSG n’est plus aussi dominateur en Ligue 1. Le club de la capitale a plus souvent tendance à lutter pour obtenir de bons résultats. Les hommes de Luis Enrique ont par exemple arraché leurs deux dernières victoires en championnat dans les ultimes minutes de la partie. Il faut dire que les blessures ne jouent pas ne faveur des Rouge-et-Bleu.

Dembélé et Doué blessés, catastrophe au PSG Comme le rapporte L’Equipe, les absences de certains cadres - comme Désiré Doué et Ousmane Dembélé - amoindrissent l’effectif du PSG de manière générale. Cela pénalise ainsi l’équipe dans la création du jeu et dans le fait de garder le ballon aux avant-postes, ce qui est l’un des principes de base de la philosophie de Luis Enrique. Cela priverait donc le PSG de sa grosse force de frappe offensive.