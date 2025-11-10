Le PSG lâche un gros chèque, «c’est catastrophique»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté en provenance de Bournemouth pour 63M€ lors du dernier mercato estival, Illia Zabarnyi a rendu une nouvelle copie très décevante dimanche soir face à l'OL. Et Walid Acherchour n'a pas hésité à fracasser le défenseur ukrainien, pour lequel le PSG a pourtant fait un gros chèque cet été...

Le PSG n'a pas hésité à sortir le chéquier l'été dernier et a déboursé pas moins de 63M€ (hors bonus) pour attirer Illia Zabarnyi en provenance de Bournemouth. Le robuste défenseur central de 23 ans suscite malgré un vrai débat puisqu'il enchaine les performances décevantes depuis son arrivée au PSG, et sa nouvelle sortie ratée dimanche soir sur la pelouse de l'OL (victoire 3-2) a provoqué la colère de Walid Acherchour dans l'After Foot, sur RMC Sport.

« Zabarnyi, c'est catastrophique... » « Zabarnyi, c'est catastrophique le match de ce soir. Moreira, il lui a tout fait. Zabarnyi, qui était monstrueux en Premier League la saison dernière à Bournemouth, c'est son cousin qui est arrivé (au PSG) ? Parce qu'à chaque duel, il est pris. Il prend la marée. Il lui faut des bouées », lâche Acherchour, qui pointe également du doigt l'autre recrue majeure du mercato estival du PSG : Lucas Chevalier.