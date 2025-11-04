Ibrahimovic : Le PSG réalise le coup parfait !

Alexis Brunet

Depuis plusieurs saisons maintenant, Marquinhos est le capitaine du PSG. Le défenseur central présent à Paris depuis 2013 est progressivement devenu un leader du club de la capitale et, selon Jean-Louis Gasset, cela est peut-être dû à la présence de certains joueurs comme Zlatan Ibrahimovic ou bien Thiago Silva, qui ont été des modèles pour le central de 31 ans.

Au PSG, Marquinhos fait presque figure d’anomalie. Alors que dans le football actuel les joueurs changent de clubs presque tous les ans, le Brésilien est lui fidèle à Paris depuis douze ans maintenant. Arrivé sur la pointe des pieds en 2013 en provenance de l’AS Rome, le défenseur central est aujourd’hui le capitaine du champion de France.

Marquinhos a été aidé par certaines figures du PSG Du haut de ses 31 ans, Marquinhos est donc aujourd’hui l’un des meilleurs défenseurs du monde, mais aussi un capitaine respecté. Selon Jean-Louis Gasset, qui a côtoyé le Brésilien à Paris en tant qu’adjoint de Laurent Blanc de 2013 à 2016, le central a bénéficié des conseils de certains grands joueurs depuis son arrivée au PSG et notamment d’un certain Zlatan Ibrahimovic, réputé être un grand leader. « Il a appris des plus grands. Il a été chouchouté par Thiago Silva, Thiago Motta, Maxwell, Ibrahimovic, Alex... et il en a tiré le leader qu'il est devenu aujourd'hui », a déclaré l’ancien entraîneur de 71 ans à L’Équipe.