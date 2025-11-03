Lamine Yamal : L’annonce inquiétante à l’étranger !

Pierrick Levallet

Depuis quelques jours maintenant, le niveau de Lamine Yamal inquiète. Le phénomène du FC Barcelone n’est plus aussi rayonnant que la saison passée. Il faut dire que l’international espagnol est gêné par une blessure aux adducteurs. Et Hansi Flick ne s’est pas vraiment montré rassurant concernant l’état de santé du prodige de 18 ans.

«Je ne peux pas dire qu’il n’a plus de gêne» Hansi Flick s’est d’ailleurs montré peu rassurant concernant l’état de santé de Lamine Yamal. « Lamine doit continuer à s’entraîner, faire les exercices comme il le fait et tout ira bien. Je ne peux pas dire qu’il n’a plus de gêne » a confié l’entraîneur du FC Barcelone en conférence de presse.