PSG - Barcola : Un malaise éclate ?

Pierrick Levallet

Avec la blessure de Désiré Doué, Bradley Barcola va être amené à être plus souvent titulaire que d’habitude au PSG. Néanmoins, l’international français ne se montre pas vraiment à son avantage ces derniers temps. Il faut dire que l’ailier de 23 ans semble être au coeur d’un véritable malaise en ce moment.

Pour le choc face au Bayern Munich ce mardi, le PSG sera privé de Désiré Doué. Le crack de 20 ans s’est blessé à la cuisse et devrait donc manquer plusieurs semaines de compétition. De ce fait, Bradley Barcola devrait être amené à être plus souvent titulaire que d’habitude chez les Rouge-et-Bleu. Néanmoins, l’international français n’est pas dans la meilleure forme de sa carrière.

Barcola au coeur d'un malaise au PSG ? Comme le rapporte L’Equipe, Bradley Barcola fait l’objet de nombreuses critiques ces derniers temps. Entre l’absence des autres attaquants et le malentendu quant à sa véritable nature de joueur, l’ailier de 23 ans serait au coeur d’un malaise au PSG. Sa mauvaise série devant le but n’arrange d’ailleurs pas les choses.