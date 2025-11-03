Un crack au PSG : C'est du jamais vu !

Alexis Brunet

À seulement 19 ans, Senny Mayulu est souvent titulaire au PSG, ce qui n’est pas une mince affaire dans l’un des plus grands clubs du monde. À cet âge, il y aurait de quoi prendre la grosse tête, surtout dans le monde du football. Toutefois, selon l’un de ses anciens éducateurs, ce n’est pas du tout le style du garçon.

Depuis des années, le PSG a l’habitude de former de très bons joueurs, qui sont souvent partis chercher du temps de jeu ailleurs. Dernièrement, cela est en train de changer, en tout cas ils ont beaucoup plus leur chance à Paris. C’est notamment le cas de Senny Mayulu, qui est très apprécié par Luis Enrique, qui lui donne donc de nombreuses minutes.

« Je n’ai jamais vu un joueur plus humble que lui » Du haut de ses 19 ans, Senny Mayulu peut donc se vanter d’être un joueur important du PSG, mais également d’avoir marqué en finale de Ligue des champions. De quoi prendre la grosse tête pour certains, mais cela ne devrait pas arriver au milieu offensif, qui est quelqu’un de très humble, comme l’a expliqué au Parisien Gaoussou Karamoko, son entraîneur de U10 à U13 à l’AF Épinay-sur-Seine. « Je n’ai jamais vu un joueur plus humble que lui. Il aurait pu la ramener, avoir des mots qui dépassent sa pensée, mais il a toujours eu du respect et l’envie d’apprendre. Son quartier, c’était le stade Léo-Lagrange. Il pouvait rester jusqu’à 22-23 heures pour taper dans le ballon. Chez nous, tout le monde parlait de Senny, c’était notre petit prince. »