PSG - Polémique raciste : Le buzz que personne n’a vu venir !

Pierrick Levallet

Cette polémique, Lucas Chevalier s’en serait sans doute passé volontiers. Alors qu’il n’est pas épargné par les critiques au PSG, l’international français fait l’objet d’un véritable scandale ces dernières heures. Le gardien de but de 24 ans a aimé par inadvertance selon ses dires une publication en lien avec le RN sur les réseaux sociaux. Les choses se sont rapidement envenimées, Lucas Chevalier ayant notamment été insulté de « facho ». Jérôme Alonzo a ainsi indiqué que la moindre erreur pouvait être sujette à un buzz inattendu au PSG.

Les boulettes «te reviennent en pleine tronche» au PSG « Paris, c’est un changement de galaxie total. À Lille, la moindre boulette - puisque ce like a priori involontaire en est une - que pouvait faire Lucas était diluée dans son talent et ses performances. À Paris, non seulement les boulettes ne sont diluées dans rien, mais en plus elles te reviennent en pleine tronche » a d’abord confié l’ancien gardien du PSG, interrogé par Le Parisien.