PSG - Coup de gueule : Chevalier envoyé dans une autre équipe !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d'une performance très décevante dimanche soir avec le PSG sur la pelouse de l'OL, Lucas Chevalier est loin d'être irréprochable sur les deux buts encaissés. Et Walid Acherchour a poussé un coup de gueule à ce sujet, envoyant avec ironie le gardien du PSG dans un club de National.

Le PSG l'a emporté sur le fil dimanche soir en championnat sur la pelouse de l'OL (3-2), et Lucas Chevalier n'a pas été rassurant sur cette rencontre. L'ancien gardien du LOSC, recruté pour 40M€ lors du dernier mercato estival, est régulièrement pointé du doigt depuis le début de la saison étant donné qu'il n'est pas assez décisif. Et Walid Acherchour s'est lâché sur le numéro 30 du PSG au micro de l'After Foot, sur RMC Sport.

« On n'est pas au Paris 13 Atletico là » Le chroniqueur, remonté contre Lucas Chevalier, a poussé un coup de gueule en l'envoyant avec ironie dans un club de National, le Paris 13 Atlético : « Chevalier ? Un peu d'exigence. On n'est pas au Paris 13 Atletico là. On est au PSG. Chevalier, ça fait combien de fois qu'il crève l'équipe ? », s'agace Acherchour.