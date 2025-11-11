Surprise, Cristiano Ronaldo annonce la fin !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une sixième et dernière danse mondiale pour Cristiano Ronaldo. La star portugaise prendra part à la Coupe du monde 2016 avec la Seleçao en Amérique du nord et décidera, quoi qu'il advienne, de mettre un point final à sa carrière internationale. A bientôt 41 ans, Ronaldo a également fait savoir qu'il se rapprochait du crépuscule en club...

En Allemagne, pendant la Coupe du monde 2006, Cristiano Ronaldo atteignait le dernier carré de la compétition à seulement 21 ans. Une performance que le quintuple Ballon d'or n'a jamais pu réitérer avec le Portugal : sortie en 1/8ème de finale en 2010, premier tour en 2014, 1/8ème de finale en 2018 et 1/4 de finale en 2022.

«J’aurai 41 ans et je pense que ça sera le moment» Le Mondial 2026 marquera sa sixième participation à une Coupe du monde... ainsi que sa dernière comme il l'a lui-même affirmé à l'occasion d'une visioconférence lors d'un forum sur le tourisme à Riyad. La star d'Al-Nassr qui fêtera ses 41 ans le 5 février prochain mettra un terme à sa carrière internationale une fois le rideau tombé sur le prochain Mondial. « Oui, à coup sûr, j’aurai 41 ans et je pense que ça sera le moment ».