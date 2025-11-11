Laurent Paganelli - Margot Dumont : Rupture confirmée !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en bord de terrain depuis plusieurs années, Laurent Paganelli s'était imposé comme l'un des visages marquants de Canal+. Mais depuis que la chaîne cryptée a perdu les droits de diffusion de la Ligue 1, Margot Dumont est beaucoup plus présente lors des soirées de Ligue des champions. Une rupture justifiée par Pierre Ménès.

Depuis que Canal+ a perdu les droits de diffusion de la Ligue 1, la chaîne cryptée mise sur la Ligue des champions. Une situation qui provoque une mise en retrait de Laurent Paganelli, qui était très présent sur le bord des pelouses du championnat de France pour interroger les joueurs. Cependant, en C1, c'est Margot Dumont qui est largement privilégiée ce qui marque une rupture sur Canal+. Pierre Ménès a évoqué ce sujet.

Margot Dumont plus en vue sur Canal+ « La dernière fois que j’ai eu ‘Paga’ au téléphone, c’était pour son anniversaire (20 octobre). Ça reste la personne de Canal avec laquelle j’ai le plus de contacts. Il ne m’a pas fait part de sa contrariété par rapport à ça », lâche-t-il sur sa chaîne YouTube avant de poursuivre.