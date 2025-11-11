PSG - Hakimi : Pierre Ménès règle ses comptes après la catastrophe !

Alors qu'Achraf Hakimi s'est grièvement blessé à la cheville lors de la rencontre le PSG et le Bayern Munich, le carton rouge donné à Luis Diaz a fait polémique côté bavarois. En effet, les réactions des joueurs de Vincent Kompany n'ont pas été les plus classes. Pierre Ménès en a alors profité pour régler ses comptes avec le Bayern.
Côté Bayern Munich, on estime que Luis Diaz n'aurait pas dû être exclu pour son violent tacle sur Achraf Hakimi. C'est ainsi que suite au carton rouge donné à l'attaquant colombien, qui a sévèrement blessé le joueur du PSG, de nombreux joueurs bavarois ont eu des réactions qui n'ont pas manqué de faire polémique. « Luis Diaz s'est-il excusé ? Non, il ne l'a pas fait. Nous l'avons remercié (rires). Je plaisante ! Il était heureux. Comme nous tous », avait notamment balancé Josip Stanisic.
« Plus de compassion côté PSG que du Bayern »
Sur sa chaine Youtube, Pierre Ménès a d'ailleurs été interrogé sur ces réactions polémiques des joueurs du Bayern Munich à la blessure d'Achraf Hakimi. Le journaliste sportif a alors confié : « Ce que je pense de la réaction des joueurs du Bayern à la blessure d'Hakimi ? L'avantage dans cette histoire c'est que tu as un précédent lors du dernier PSG-Bayern, c'est la blessure de Musiala. La seule différence c'est que Donnarumma est sorti dans les pieds de Musiala sans intention de faire mal. Ce qui n'est pas forcément le cas de Diaz. Je trouve qu'il y a eu plus de compassion côté PSG que du Bayern ce coup là ».
« Je n'ai jamais pu supporter le Bayern »
« Cela ne m'étonne pas du comportement de ce club qui est d'une arrogance folle et se croit supérieur aux autres. Je n'ai jamais pu supporter le Bayern et ce genre d'incident me conforte dans ce sentiment », a conclu Pierre Ménès, n'étant donc pas le plus grand fan du Bayern Munich.