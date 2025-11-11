Une star de l'OL dit stop, la grande annonce sur les réseaux sociaux !

Alexis Brunet

Dimanche soir, le PSG est venu à bout de l’OL sur le score de trois buts à deux, mais cette victoire parisienne a beaucoup fait parler. De nombreux Lyonnais se sont plaints de l’arbitrage de la rencontre, avec notamment certains choix assez controversés de Monsieur Bastien. Lundi soir, sur Instagram, Corentin Tolisso a de nouveau poussé un coup de gueule sur le sujet.

Corentin Tolisso veut que les choses changent. Au lendemain de la victoire du PSG face à l’OL, le milieu de terrain lyonnais a pris la parole sur son compte Instagram afin de dénoncer, selon lui, les erreurs d’arbitrage dont ont souffert les Gones. Pour le champion du monde 2018, c’est la goutte de trop. « Je n’ai pas l’habitude de faire ce genre de vidéos, encore moins via les réseaux sociaux, mais c’était important de m’exprimer sur ce qui s’est passé hier et sur ce qui se passe plus généralement depuis le début de la saison en Ligue 1. Hier (lors d’OL-PSG), c’est nous qui avons été victimes d’erreurs d’arbitrage, mais depuis le début de la saison, c’est la même chose tous les week-ends, sur chaque pelouse de Ligue 1. Beaucoup trop d’équipes ont été victimes d’erreurs d’arbitrage et ce n’est pas bon. Pour moi, il faut changer les choses. »

Tolisso veut que tous les acteurs se réunissent Avec sa prise de parole, Corentin Tolisso ne fait pas que critiquer l’arbitrage français. Le joueur de l’OL veut que cela change et il propose d’organiser une grande réunion. « Après le troisième but de Paris, quand je suis allé voir Benoît Bastien, je lui ai dit : ‘Je suis désolé, mais en toute honnêteté, vous n’êtes pas au niveau’. Il me répond: "Que proposez-vous ?". Aujourd’hui, j’ai envie de lui dire : qu’on se réunisse, qu’on communique, qu’on fasse une réunion avec tous les capitaines de la Ligue 1, un dirigeant de chaque club et tous les arbitres de la Ligue 1 avec leurs supérieurs. Pour qu’on puisse parler, dialoguer et faire avancer les choses, parce que, pour moi, ce n’est plus possible. »