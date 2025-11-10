Polémique avec le PSG, l'OL trahi par une de ses légendes !

Dimanche soir, lors du match entre le PSG et l’OL, une action a fait polémique. On joue la 33ème minute quand Vitinha vient gratter le ballon dans les pieds de Tanner Tessmann, Khvicha Kvaratskhelia le récupère et marque. Les Lyonnais demandent alors une faute sur l’Américain mais l’arbitre de la rencontre accorde bien le but. Une décision qui semble logique pour l’ancienne légende des Gones, Sidney Govou.
Grâce à sa victoire face à l’OL dimanche soir (3-2), le PSG va passer la trêve internationale au sommet de la Ligue 1. Pourtant cela a été très compliqué pour les Parisiens qui se sont fait peur face aux Lyonnais. Luis Enrique peut remercier Joao Neves, qui a donné les trois points à son équipe à la 95ème minute.
Une action fait polémique
Les Lyonnais ne sont pas passés loin de réaliser un coup face au PSG, d’autant plus que selon eux il y a eu un gros problème d’arbitrage. Lors du but de Khvicha Kvaratskhelia, Vitinha vient récupérer le ballon dans les pieds de Tanner Tessmann. Les Gones affirment que le Portugais fait faute mais l’arbitre de la rencontre a bien validé la réalisation du Géorgien, de quoi faire naître une polémique.
«Il faut arrêter avec ce genre de vidéos ! »
Si bon nombre de supporters de l’OL affirment que Vitinha a fait faute et que le but aurait dû être refusé, ce n’est pas le cas de Sidney Govou. L’ancienne légende lyonnaise a affirmé sur son compte X que l’arbitre avait bien fait de prendre cette décision. «Il faut arrêter avec ce genre de vidéos ! Si tu fais ça, il y a faute sur chaque contact. (…) Comme quoi, il y a plusieurs visions ! Je ne dis pas que j’ai raison, je dis juste que je pense que je n’aurais pas sifflé faute c’est tout. »