Polémique avec le PSG, l'OL trahi par une de ses légendes !

Alexis Brunet

Dimanche soir, lors du match entre le PSG et l’OL, une action a fait polémique. On joue la 33ème minute quand Vitinha vient gratter le ballon dans les pieds de Tanner Tessmann, Khvicha Kvaratskhelia le récupère et marque. Les Lyonnais demandent alors une faute sur l’Américain mais l’arbitre de la rencontre accorde bien le but. Une décision qui semble logique pour l’ancienne légende des Gones, Sidney Govou.

Grâce à sa victoire face à l’OL dimanche soir (3-2), le PSG va passer la trêve internationale au sommet de la Ligue 1. Pourtant cela a été très compliqué pour les Parisiens qui se sont fait peur face aux Lyonnais. Luis Enrique peut remercier Joao Neves, qui a donné les trois points à son équipe à la 95ème minute.

Une action fait polémique Les Lyonnais ne sont pas passés loin de réaliser un coup face au PSG, d’autant plus que selon eux il y a eu un gros problème d’arbitrage. Lors du but de Khvicha Kvaratskhelia, Vitinha vient récupérer le ballon dans les pieds de Tanner Tessmann. Les Gones affirment que le Portugais fait faute mais l’arbitre de la rencontre a bien validé la réalisation du Géorgien, de quoi faire naître une polémique.