Clash - Kylian Mbappé : Orelsan lui répond !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Nouvel épisode dans le fameux clash entre Kylian Mbappé et Orelsan ! Le rappeur s'est exprimé pour la première fois depuis le post assassin de l'attaquant du Real Madrid à son sujet, mais il refuse pour l'instant de répondre frontalement à Mbappé.

« Et fais pas semblant d'aimer ta ville, elle est claquée, elle est morte, c'est pour ça qu'on vous appelle "Caennais". Elle est remplie d'ploucs que tu peux même pas saquer. Ouais, tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé ». C'est donc par cette punchline d'Orelsan, extraite du morceau La fuite sorti vendredi dernier, que le gros clash avec Kylian Mbappé a éclaté. Quelques heures après la sortie, l'attaquant du Real Madrid et de l'équipe de France s'est accordé un droit de réponse en clashant sèchement le rappeur.

Mbappé attaque Orelsan « T’es le bienvenu pour 'sauver' la ville que tu aimes tant Orelsan. PS: le mec a fait que nous supplier pour entrer avec 1% sans payer parce qu’il a pas un rond mais pour avoir la bonne image du petit gars de Normandie », avait publié Kylian Mbappé via son compte X pour répondre à Orelsan.